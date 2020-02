JEU WEB - Gagnez vos places pour la comédie "Le prénom" au Zénith de Pau

France Bleu Béarn vous offre votre soirée de rires ! Gagnez vos places pour la comédie "Le prénom" au Zénith de Pau mercredi 5 février à 20h avec Jonathan Lambert et Florent Peyre. Inscrivez-vous ici pour remporter vos invitations.

L'histoire

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale … Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.