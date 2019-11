JEU WEB - Gagnez vos places pour le spectacle de Michèle Bernier à Biarritz

Biarritz, France

Michèle Bernier revient sur scène avec un nouveau spectacle hilarant "Vive demain" à la Gare du Midi à Biarritz, mercredi 27 novembre à 20h30. Pour Michèle Bernier,mieux vaut rire des "C’était mieux avant", ou "Au moins quand j’étais jeune" ou encore "Pour nos enfants, ça va être terrible !" que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc "Vive demain !"

Dans son spectacle, Michèle Bernier raconte : "Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! " ... le ton est donné ! Beaucoup se retrouveront dans les situations évoquées par Michèle Bernier. "Vive Demain est un spectacle positif et généreux.

