JEU WEB - Gagnez vos places pour le spectacle musicale Le livre de la jungle

Pau, France

Gagnez vos places pour le spectacle musicale Le Livre de la Jungle au Zénith de Pau dimanche 1er décembre à à 16h30. Sur scène, chanteur, danseurs, comédiens et décors. Entrez dans le monde merveilleux du livre de la jungle à travers le voyage de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature. Découvrez le parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs avec des chansons 100% inédites ! Vivez une aventure extraordinaire au cœur de la jungle ! Le livre de la jungle a reçu le molière meilleur spectacle pour enfants !

