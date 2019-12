JEU WEB - Gagnez vos places pour Messmer à Biarritz

Biarritz, France

L'hypnotiseur Messmer présente son nouveau spectacle "Hypersensoriel" à la Gare du Midi de Biarritz, mardi 3 décembre à 20h. Vous allez vivre un voyage fascinant au cœur de vos 5 sens ! Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose à travers le monde. Il détient le record mondial d’hypnose collective avec plus d’un million de billets vendus. Dans son nouveau show, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés? Peut-on les décupler, les altérer? Et si nous avions un 6ième sens qui sommeille en nous ? Messmer vous invite à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures étonnantes et fascinantes.

