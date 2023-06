Jeudi 15 juin 20h : suivez l'opéra "L'Elixir d'amour", de Gaetano Donizetti en Vidéo LIVE et en direct

Fort des éditions précédentes, Angers Nantes Opéra propose à plus de 7 millions de personnes de vivre, ensemble, l’expérience chaleureuse d'un opéra sur écrans. C'est l’un des opéras les plus joyeux et les plus tendres de tout le répertoire italien, "L'Elixir d'amour", de Gaetano Donizetti, qui sera diffusé en direct depuis le Théâtre Graslin.

"Un opéra... aux champs ! À la période des moissons, dans une ferme un peu bohême du Sud de l’Europe". ©Angers Nantes Opéra

Opéra sur écrans revient pour une nouvelle soirée en plein air le jeudi 15 juin à 20h dans plus de 50 villes et communes en Bretagne et Pays de la Loire. Un spectacle entièrement gratuit offert à des milliers de personnes pour découvrir ou redécouvrir la magie de l’opéra avec la projection de "L'Elixir d'amour", de Gaetano Donizetti. Une diffusion sur écrans en plein air, dans des cinémas, des théâtres ou des maisons de quartier et sur francebleu.fr*.

*La retransmission débutera sur cette page à 20h, le jeudi 15 juin 2023.

"L'ELIXIR D'AMOUR", DE GAETANO DONIZETTI

C'est l'histoire d'un jeune paysan, Nemorino tombé amoureux fou d'une jeune fermière joliment dotée, la belle Adina. Mais forte de ses attributs, cette jolie jeune femme peut espérer, elle-même, choisir celui qui sera son futur mari.

"Au début de l’histoire, on découvre Adina absorbée par l’histoire de Tristan et Iseut et de leur philtre d’amour. Le pauvre Nemorino n’a pas de chance : Adina le dédaigne et, de plus, elle accorde plus d’intérêt au prétentieux sergent Belcore. En écho à la légende médiévale, Nemorino va avoir l’idée de se procurer un philtre prétendument magique auprès du charlatan Dulcamara. Après de nombreuses péripéties, Adina, touchée par Nemorino, tombe enfin amoureuse de lui, avant qu’il ne devienne soudainement héritier, à son tour, d’une fortune confortable". ©Angers Nantes Opéra

UNE PRODUCTION, DIRIGÉE PAR LA CHEFFE D’ORCHESTRE CHLOÉ DUFRESNE

Direction musicale Chloé Dufresne - Mise en scène David Lescot - Assistance à la mise en scène Mona Taïbi - Costumes Mariane Delayre - Lumières Paul Beaureilles - Scénographie Alwyne de Dardel - Nemorino Giulio Pelligra, ténor - Adina Maria Grazia Schiavo, soprano - Belcore Marc Scoffoni, baryton - Dulcamara Giorgio Caoduro, baryton - Giannetta Marie-Bénédicte Souquet, soprano - Choeur de chambre Mélisme(s) - Gildas Pungier, direction

Orchestre National de Bretagne - Éditions Ricordi - Coproduction : Angers Nantes Opéra, Opéra de Rennes, Opéra national de Lorraine - Durée : 2h35 (entracte compris) - Opéra en italien, surtitré en français

Retrouvez toutes les infos sur : angers-nantes-opera.com/l-elixir-d-amour