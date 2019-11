Joué-lès-Tours : le spectacle « Celtic Legends » le samedi 7 décembre 2019

Les jeunes artistes de Galway, Dublin, Belfast… conjuguent durant plusieurs heures le tempo de claquettes, de danse, la rythmique de la musique et la mélodie des ballades irlandaises. Un voyage dans les plaines du Connemara.

Joué-lès-Tours, France

© Maxppp - Lionel VADAM

Celtic Legends n'est pas simplement un spectacle de danse irlandaise, c’est une expérience de la culture irlandaise.

Né dans les terres sauvages et préservées du Connemara, en Irlande, en 2001, Celtic Legends a été créé par une petite équipe de jeunes talents de Galway réputés pour leur contribution à la musique et à la danse irlandaises. Cette musique traditionnelle réunit certains des instruments nationaux les plus aimés d’Irlande : les bobines frénétiques au volant de violon, le Bodhran battant les rythmes du groupe, ou encore les tuyaux plaintifs de Uilleann.

Espace Malraux de Joué-lès-Tours le samedi 7 décembre 2019 à 20h30