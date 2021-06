Kuya Kwetu le festival spectacles et concerts avec France Bleu Lorraine !

Passages Transfestival et l’Espace Bernard-Marie Koltès à Metz invitent Carole Karemera metteure en scène, actrice, musicienne, artiste multiforme mais aussi cofondatrice et directrice du Ishyo Arts Centre de Kigali.

C'est une semaine de rencontre tant attendue autour de la création panafricaine dans toute sa diversité. Découvrez des artistes étonnants de 13 pays qui racontent l’Afrique centrale et contemporaine ! Kuya Kwetu comprend six spectacles de théâtre et de danse, deux concerts, des projections de courts-métrages, des rencontres et débats autour d’œuvres littéraires et de la création africaine.

Une édition emblématique, engagée et résolument transcontinentale qui vous plongera au cœur d’un pays-continent

Kuya Kwetu propose de découvrir : six spectacles , deux concerts, une projection d’art vidéo Boda Boda Lounge, une installation ‘Cathédrale sonore’ et une expo photo Oumou Traoré , une fresque participative, trois rencontres littéraire, un temps découverte contes & chansons, une rencontre pro autour de la création africaine, un training « échange motivation » le programme complet ici

Cette collaboration transcontinentale et inédite a connu de multiples rebondissements et transformations ces derniers mois. Le temps est enfin venu de la rencontre entre les artistes et le public.

Carole Karemera : directrice du Ishyo Arts Centre basé à Kigali

Carole Keremera est actuellement membre du conseil d’administration du Fonds Mondial Africain pour l’Héritage, de l’Académie Rwandaise de la Langue et de la Culture et de ASSITEJ au Rwanda. Au cours des 10 dernières années, elle a développé un travail approfondi sur les Arts, la mémoire et les espaces publics.

Découvrez le programme ici

le festival Kuya Kwetu offre une programmation dynamique, ouverte à tous.

Informations pratiques : Points de vente

→ Par internet sur : www.ebmk.fr

→ Par téléphone au 03 72 74 06 58

→ Par courriel : ebmk-reservation@univ-lorraine.fren précisant le spectacle, la date, le nombre de places et la catégorie (surtout si vous bénéficiez d’un tarif réduit).

