L'abbatiale de Saint-Amand-de-Coly accueille la musique baroque de "Viva Voce"

Viva Voce, c'est votre rendez vous annuel organisé par les amis de Saint-Amand-de-Coly. Cette année, l'association vous propose d'aborder la musique baroque anglaise, et notamment ses deux plus grands compositeurs : Henry Purcell et Georg Friedrich Haendel.

L'ensemble vocal Viva Voce, à quatre ou cinq voix dans ce répertoire, sera accompagné d'un ensemble instrumental composé d'un continuo à l'orgue positif, et d'un ensemble à cordes (2 violons, alto, violoncelle et contrebasse). En première partie des œuvres de Tallis et Greene et Purcell, dont de larges extraits des "Funérailles de la Reine Mary". En deuxième partie "Come ye sons of art" de Purcell, pour voix soliste, chœur et orchestre ; et "Alexander's feast", œuvre festive du compositeur Haendel.

A la direction de l'ensemble vocal et instrumental : Josette Lespinasse et Marc Elysée, qui vous accueilleront ce vendredi 23 juillet, à 21h, en l'impressionnante abbatiale de Saint-Amand-de-Coly.

Pour participer à l'évènement, vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site internet de l'association des amis de Saint-Amand-de-Coly. Le tarif plein est de 15€, le tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d'emploi, et personnes en situation de handicap est de 8€ et, pour le moins de 15 ans, l'évènement est gratuit.