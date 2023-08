L'Agora de Boulazac lance sa saison avec un spectacle gratuit sur l'univers du Rugby

Installé sur le site de la Plaine de Lamoura à Boulazac depuis la mi-août, la compagnie bordelaise Crazy-R , spécialisée dans la voltige aérienne, propose la première de son nouveau spectacle Drop le vendredi 1er septembre à 19h30. Un spectacle gratuit qui mêle le cirque et le monde du rugby, et qui lancera la nouvelle saison culturelle de l'Agora de Boulazac. Un spectacle rythmé, aérien, moderne et résolument tourné vers l'esprit d'équipe et le dépassement de soi, de quoi se mettre dans l'ambiance de la coupe du monde qui démarre dans une semaine. Découvrez les images de la répétition générale.

Dianys MONTAVY, Antoine LINSALE, Cécile CINELLI, les créateurs du spectacle "Drop" © Radio France - Julien Pelé

12 artistes réalisent ce spectacle à plus de 12 mètres de hauteur © Radio France - Julien Pelé

Drop s'intéresse aux valeurs communes entre cirque moderne et rugby © Radio France - Julien Pelé

Le spectacle s'ouvre sur un "haka" revisité par les 12 artistes © Radio France - Julien Pelé

Antoine Linsalle a assisté à plusieurs entrainements de rugbymen pour élaborer ce spectacle © Radio France - Julien Pelé

Drop est présenté le vendredi 1 septembre à 19h30 sur le site de la plaine de Lamoura à Boulazac. Spectacle ouvert à tous suivi d'une troisième mi-temps avec fanfare et guinguette. Toutes les infos à retrouver sur le site de l'Agora de Boulazac.