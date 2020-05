L'ancien complice de James Brown, Maceo Parker revient à Nantes en octobre !

Un coup d'oeil sur l'actualité de l'organisateur de concert à Nantes en Vendée et en Bretagne, O spectcales. Son créateur et directeur Christophe Davy alias Doudou nous parle de la venue en octobre de Maceo Parker et du passage de la tournée de Benjamin Biolay à Nantes

Pas facile de réorganiser les tournées des artistes lorsqu'ils souhaitent un report de leur concert par chez nous. Du coup, O Spectacles organise des concerts pour le dernier trimestre 2020 et aussi pour le premier semestre 2021.

A plus de 77 ans, le plus célèbre des saxophoniste de funk et le plus groovy devait venir à Nantes à Stéréolux , le 17 mars dernier. En raison de la limite de mille personne pour un concert , malgré son âge Maceo Parker avait accepté de jouer deux concerts le même soir et finalement effort inutile en raison du confinement mis en place à partir de cette date-là. Il en faut plus pour décourager cette légende qui a joué pendant 25 ans, sous la coupe de l'autoritaire James Brown. Il a prévu de venir faire la fête avec vous le dimanche 11 octobre prochain à 18h30 de nouveau à Stéréolux.

Benjamin Biolay a prévu deux dates à Nantes. C'est le challenge de sa nouvelle tournée Grand Prix, il joue dans une salle debout et aussi à chaque fois dans une salle assise. Vous retrouverez celui que l'on peut voir comme successeur de Bashung et Gainsbourg en plus glamour le 21 octobre à Stéréolux puis le 22 à la cité des congrès de Nantes.

Pour avoir vos places, vous pouvez cliquer sur O Spectacles