L'école de danse VM Ballet à Toulouse côté coulisses

On pourrait participer au festival Ravensare du 25 au 27 juin à Toulouse, et peut-être un événement autour de la fête de la musique, mais nos représentations sont à l'arrêt à cause du covid. Matthew Madsen.

Le VM Ballet a été créé en 2004 par Vinciane Ghyssens et Matthew Madsen. Deux nationalités : belge et américain. Deux réussites : elle, danseuse étoile, lui, premier danseur, plus de 4000 représentations dans 22 pays. L'école située chemin de Lanusse à Toulouse est une pépinière de talents que vous avez pu découvrir dans Prodiges sur France 2. Dans Côté Culture, Comptez sur Nous, à 9h10 ce jeudi 29 avril, Alban Forlot fait tomber quelques idées reçues sur la danse. Rencontre avec les élèves et leur professeur qui rentrent tout juste de 3 semaines de congés.

Né aux Etats-Unis dans l’Etat de Washington, Matthew Madsen a commencé la danse à l’âge de 10 ans à Tacoma, Washington. Il est formé dans trois grandes écoles : le Marin Ballet, le Houston Ballet Academy et le Jan Collum Ballet School. Premier danseur, il réalise sa carrière dans les prestigieuses compagnies internationales : Houston Ballet aux Etats-Unis, Royal Ballet des Flandres en Belgique, Northern Ballet Theater en Angleterre, l’Opéra de Wiesbaden en Allemagne et le Ballet du Capitole à Toulouse. Matthew Madsen participe à plus de 2000 spectacles, et interprète les ballets des plus grands chorégraphes du monde de la danse. Matthew réalise un premier ballet et très vite ses talents de chorégraphe se révèlent et sont reconnus auprès du public. À ce jour, il a créé plus de 30 œuvres chorégraphiques à travers lesquelles il met en lumière les qualités artistiques et techniques de ses danseurs. Il est aujourd’hui directeur, professeur principal et chorégraphe du VM BALLET.