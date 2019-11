L'écolo chie que dans les prés, la nouvelle revue Scoute 2020 à Schiltigheim

Schiltigheim, France

Quarante de lutte contre la bêtise humaine et la méchanceté. La nouvelle revue scoute est de retour et vous parle d'écologie, sujet à la mode, s'il en faut. "L'écolo chie que dans les prés" vous promet de grands moments de rire. Rendez-vous cette année sur scène avec Daniel Chambet-Ithier, Patricia Weller, Nathalie Mercier, Denis Germain, Jean-Philippe Meyer, Jules Pan, Sophie Thomann, Bruno Journée, Raphael Scheer, Murielle Rivemale, Marie Chauviere, Bruno Uytter.

"Quarante ans passés que la Revue Scoute existe ! Quarante années au cours desquelles la troupe s’est évertuée à servir la beauté, la justice, l’humanisme, la défense de la veuve et de l’orphelin. Quarante années de lutte contre la bêtise humaine et la méchanceté rédhibitoire. Aujourd’hui, en abordant les rivages du 41e anniversaire, disons-le haut et fort, c’est terminé toutes ces conneries ! Face à l’ampleur de la catastrophe, à l’urgence de la crise écolo-financière mondiale, la Revue Scoute a décidé de s’adapter à son environnement. Elle sera désormais méchante, odieuse, malhonnête, injuste, polluante… On y verra des scènes atroces où la veuve sera abusée et l’orphelin dévoyé. Et même parfois le contraire. On verra la réalité du monde politique et son cortège de sédition, de corruption, de concussion, de délation… Que des trucs en « tion » pas très beaux… On verra comment Strasbourg tombera aux mains d’amoraux mafieux, mettant au rebut nos fiers élus d’antan, les Hermann, les Keller, les Fontanel, les Ries et les Bies. On découvrira comment l’Alsace se sachant asséchée a chassé sans succès les contempteurs frénétiques de la nappe phréatique. On se réjouira de voir la France, notre beau pays civilisé, renouer avec le bas Moyen-Âge. On s’éclatera avec l’Europe. On s’empiffrera avec les grands de ce monde en partageant les dernières parts du gâteau mondial avant la moisissure finale ! Bref en 2020, la Revue Scoute, reniant son passé altruiste, sombre dans l’odieux. On arrête de rire ! On pleure ! Et les masos vont pleurer de rire !"

Coréalisation Acte 5 et Ville de Schiltigheim

Infos pratiques

Les dates :

Du 14 janvier au 16 février et du 25 février au 20 mars à la Briqueterie à Schiltigheim

Du 25 au 29 mars au Point d'Eau à Ostwald

Du 2 au 5 avril aux Tanzmatten de Sélestat

Du 17 au 19 avril à l'Espace Rohan à Saverne

du 23 au 26 avril à la MAC de Bischwiller

Du 29 avril au 3 mai au Dôme à Mutzig

Les _ et 9 mai au Parc Scène de Ribeauvillé

Du 14 au 17 mai au Ried Brun à Muntzenheim

Les 29 et 30 mai au RiveRhin à Village Neuf

La billetterie est ouverte depuis le 28 novembre au 15A rue Principale à Schiltigheim ou sur le site de la ville de Schiltigheim.

Tarif plein : 29 euros - Abonnés 18 euros

La page facebook de la revue scoute