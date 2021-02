Malgré la crise sanitaire, la Baleine-Cargo prépare son nouveau spectacle à La Rochelle

En demi-cercle face à leur directrice artistique, les comédiens de La Baleine-Cargo prennent leurs marques. La compagnie se remet au travail en s'adaptant à la situation sanitaire, avec quand même une incertitude. Elle ne sait pas quand elle retrouvera le plus important : son public. En effet, les comédiens sont autorisés à répéter, mais pas à jouer. "On espère qu'on n'est pas en train de créer pour rien ou pour jouer dans un an ,ou dans deux", confie la comédienne Sylvie Péteilh. Un non-sens pour ces professionnels : "Le théâtre n'existe que s'il y a des gens pour regarder", rappelle Philippe Sivy, comédien.

Un spectacle inclusif

« Ma montagne » rassemble quatre comédiens sourd ou entendants, paraplégique ou valides. L'auteure, Françoise Guillaumond, a d'ailleurs choisi de faire traduire sa pièce en langue des signes. Celle qui est aussi directrice artistique de la Baleine-Cargo explique : "On imagine le public, et après on va tester la pièce en extérieur, en essayant de croiser des passants, des regards complices". La compagnie espère créer une installation plastique sonorisée de 20 fauteuils roulants, et une déambulation dans la ville. Un spectacle qui se veut inclusif. Au cœur de son questionnement : la place des mobilités réduites dans l'espace public, et la mise en lumière des invisibles.

Une interprète en langue des signes assiste aux répétitions pour aider aux échanges entre la directrice artistique Françoise Guillaumond, et le comédien Damien Mignot-Roda. © Radio France - Héloïse Décarre

Si tout va bien, la première aura lieu les 28 et 29 mai prochains au Festival Fêtes le Pont de La Rochelle.