"La bohème te tend la main" : un spectacle qui réunit la musique gitane et la ventriloquie

Quand deux univers totalement différents sont réunis dans un même spectacle, ça donne "La bohème te tend la main". Julien Rouge et Franck Marcou sont respectivement ventriloque et chanteur et ont allié leurs talents pour proposer une pièce de théâtre musicale.

Julien Rouge et sa marionnette "Raymond" et Franck Marcou guitariste créent une histoire ventrilo-gipsy "La Bohème te tend la main"

C'est un spectacle original et inédit ! "La bohème te tend la main" est une pièce de théâtre musicale qui réunit deux arts : l'humour avec la ventriloquie et la musique de l'univers gipsie. Sur scène, on retrouve deux hommes : Julien Rouge qui est humoriste et qui est accompagné sur scène par son acolyte en peluche : Raymond. Le deuxième s'appelle Franck Marcou, il est chanteur et s'inspire principalement de la culture gitane. Il a d'ailleurs travaillé avec Kael, le choriste numéro 1 de Kendji Girac pour le titre "Baila me señorita" qui sortira sur toutes les plateformes le 2 décembre prochain.

Ce spectacle de "ventrilo'gipsie" raconte l'histoire de Julien qui est dans une impasse dans sa vie et se retrouve à la rue avec Raymond. Il croise la route de Franck un gitan catalan, qui va les emmener sur un chemin dont ils ignorent tout. Le gadjo et le jayou « comme disent les gitans » vont découvrir et apprendre une culture inconnue pour eux. Franck va faire découvrir à Raymond et Julien la beauté d’une culture qui est parfois vue sous un angle obscur. Franck « le gitan » ne s’imagine pas ce qui va lui arrivé avec Raymond qui a peur des hérissons, des voleurs de poules et qui déteste les caravanes. Une histoire ventrilo’gipsie à mourir de rire ou la fiesta, le partage et la fraternité sont bien présentes.

La vidéo de l'interview de France Bleu Périgord est à retrouver ici !