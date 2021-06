La Chorale du Rio jeudi à Montauban

Loin des idées préconçues et autres clichés poussiéreux, La Grande Chorale du Rio, destinée aux chanteur.se.s amateurs, orchestrée par Georges Veyres et Marcel Capelle, est une chorale pas comme les autres, au répertoire moderne. Esthétiques Rock, Pop, Reggae mais aussi Funk, Rap, Punk et pourquoi pas Électro, tout le monde devrait y trouver son compte… Concert jeudi 10 juin à 19h15 au Musée Ingres Bourdelle de Montauban.

