La comédie musicale Je vais t'aimer en tournée avec France Bleu

Ce sera sans aucun doute l'un des plus grands événements musicaux de l'année 2021, Je vais t'aimer la comédie musicale avec les plus grandes chansons de Michel Sardou vient d'annoncer les premières dates de sa tournée et d'ouvrir la billetterie de ses représentations.