La danse s'invite à Altigone ce vendredi 24/09

Une émission comme Danse avec les stars peut susciter l'envie mais ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité de la danse. François Mauduit

Populariser un art relégué aux oubliettes par les médias, c'est le but de François Mauduit qui a fait ses premières armes à Paris. Le chorégraphe a monté sa propre compagnie il y a 16 ans. La Compagnie Chorégraphique François Mauduit, installée depuis 2015 à Toulouse présente le spectacle "Dance Side Story" ce vendredi 24 septembre 2021 à 20h30 à Altigone (Saint-Orens-de-Gameville en Haute-Garonne). L'ex-danseur de Maurice BÉJART, présente sa nouvelle création. Il est entouré de prestigieux danseurs et prestigieuses danseuses issu.e.s des plus grandes troupes internationales (Scala de Milan, Opéra de Paris, New English Ballet Theater…).

L'interview de François Mauduit Copier

Au programme de cette soirée, 4 créations de François MAUDUIT : « Stanger in the night », « Un Français à New York », « Miss R. for Mister B. » et « Split the space ».