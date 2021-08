La Souterraine : une réussite au-delà des espérances pour la fresque de Bridiers

Plus de 5 000 spectateurs sont venus admirer la fresque de Bridiers ce weekend malgré la situation sanitaire. Les quatre soirées ont été un véritable succès qui a dépassé toutes les attentes des organisateurs. Pourtant, entre pass sanitaire et météo capricieuse, ce n'était pas gagné.

Ce sont des bénévoles réjouis et soulagés qui démontent les décors de la fresque de Bridiers. Le succès de cette édition 2021 permet à l'association qui porte ce projet de se pérenniser et de se projeter sans crainte sur l'année prochaine. Ce spectacle historique mêlant théâtre, chants, sons et lumières a fait venir plus de 5 000 spectateurs. Un chiffre en dessous des résultats de 2019, mais bien plus élevé que prévu. En effet, l'organisation a été grandement perturbée par les règles sanitaires, adoptées lors de la dernière ligne droite. À cela, s'est ajoutée une météo capricieuse qui a finalement épargné la troupe.

Des gradins pleins pour la dernière

Pendant quatre soirs, 500 bénévoles et professionnels se sont réunis pour proposer une fresque historique aux pieds de la tour de Bridiers. Les gradins étaient complets pour la dernière représentation de lundi, ce qui a démenti les prévisions faites par l'équipe d'organisation. "Nous pensions accueillir seulement 50 % du nombre de spectateurs habituel, comme une grande partie des manifestations de cet été. Mais nous avons fait beaucoup mieux ! Dimanche, nous avons même eu plus de monde que les dernières années" s'exclame Jean-Noel Pinaud, le metteur en scène.

300 bénévoles sont montés sur scène pour proposer 25 tableaux © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Les contrôles sanitaires se sont déroulés sans encombre. Ceux qui n'avaient pas de pass valide ont pu se faire tester sur place, grâce à une collaboration avec l'Agence Régionale de Santé. Des infirmières bénévoles ont ainsi réalisé près de 150 tests à l'entrée du site. Un protocole Vigipirate était également en place. "Cela a demandé un gros travail d'organisation et d'aménagement des lieux. L'accueil du public a également pris plus de temps, mais les spectateurs se sont montrés particulièrement compréhensibles et patients. Tout cela a participé à la réussite du moment", raconte Jean Noël Pinaud.

Quatre soirées épargnées par les averses

Les violentes averses de la semaine dernière ont également menacé l'événement. Mais pas une goutte n'est tombée pendant les représentations, même si les basses températures ont fait frissonner une partie du public ce week-end. Pas de quoi gâcher la fête pour le metteur en scène. " Même à la fin du spectacle, les spectateurs n'étaient pas pressés de partir. Ils en voulaient encore."