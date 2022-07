La légende de la Source rallume les étoiles !

La « Scénoféerie » de Semblançay, un spectacle unique dans la région. 1920, Honoré Pottier et son petit-fils, Benjamin, se promènent près de la source du village. L’occasion pour Honoré de raconter la légende de cette source !

C’est LA grande fresque historique de la région, magnifique spectacle sons et lumières qui depuis plus de 30 ans régal ses spectateurs ! Tous les vendredis et samedis jusqu'à fin août, la « Scénoféerie » présente en plein air quelques-uns des épisodes historiques qui ont eu lieu en Touraine, de la période gallo-romaine à la Révolution française, avec les voix de Jean Carmet, Richard Bohringer, Yves Rénier et Bernard Ménez.

Pas moins de 600 bénévoles, 450 figurants, 2000 costumes, 35 cavaliers, attelages et meute de vènerie participent à ce spectacle tout en lumière, jeux d’eau, feux d’artifice et projecteurs de flammes.

« Scénoféerie » de Semblançay © Maxppp - Didier Saulnier

Encore bravo la dynamique association « Jacques de Beaune » qui fait vivre ce spectacle unique et pour rejoindre cette équipe de passionnés c'est ici.