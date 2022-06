La Médiévale de Lussan est de retour !

Après huit années sans, le célèbre festival médiéval est de retour à Lussan ! Du 25 au 26 juin, venez assister à d'innombrables activités et spectacles exceptionnels et ceci pour seulement 6 euros (gratuits pour les enfants de moins de 12 ans).

Un événement unique en son genre, venez donc et laissez-vous faire séduire par l’ambiance Moyen Âge ici à Lussan, au cœur du village, rendu entièrement piéton pour l'occasion. Un banquet médiéval et une immersion totale, entre les Vikings et les voltigeurs équestre, c’est un événement à ne manquer sous aucun prétexte.

Voici le livret complet avec toutes les informations nécessaires.

"OYEZ ! OYEZ !

Gentes Dames et damoiseaux, rejoignez-nous en 1222 dans le beau village de Lussan.

Le Seigneur et la Dame de la Lussanenque vous y convient à leur grande fête du solstice d'été pour passer deux journées à leurs côtés à festoyer et ripailler.

Dans son infinie bonté, notre Seigneur Raymond de Barjac, vous offre les jeux et plusieurs spectacles de joutes équestres de chevaliers. Ses meilleurs fauconniers feront démonstration, tandis que la fine fleure des combattants en une lice sont conviés à démontrer leur bravoure et adresse sous le tonnerre de vos applaudissements. Ménestrels, musiciens, artistes et artisans seront également en ce grand jour rassemblés pour ravir vos yeux et vos oreilles.

A vous gente dame, damoiseau, messire ou gueux de ne point louper un tel évènement!

Médiévale de Lussan - les 25-26 Juin 2022 à partir de 10h. Entrée 6€ (gratuit -12ans) medievaledelussan.fr "