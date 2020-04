La playlist d'Adrien Bréal, artiste associé au TDB à Dijon

Le metteur en scène de la compagnie Théâtre déplié, associé au Théâtre Dijon Bourgogne préfère le cinéma aux séries.

Adrien Bréal, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez vu, que vous n'auriez pas dû regarder? Polisse, de Maïwenn

Le dernier film que vous avez adoré? Jour de colère de Dreyer

Le film qu'il faut voir pour comprendre votre travail? En ce moment, peut-être un croisement entre Une affaire de famille de Kore-eda et les films du Décalogue de Kieslowski.

Votre film "plaisir coupable"? La série des Scream. Mais pas de culpabilité. Mais après je dors mal!

MUSIQUE

Une chanson pour se sentir libre en ce moment? Aucune chanson n’a ce pouvoir sur moi.

La chanson que vous écoutez pour vous calmer? Jigsaw falling into place de Radiohead.

LITTERATURE

Le livre à lire en ce moment? Romans ? Philosophie ? Théâtre ? Anthropologie ? Mon cœur balance. J’alterne. Pour le moment, Duras, Brecht, Todorov, Foucault, Hergé,…

Le livre que vous avez le plus lu depuis que vous savez lire? Je me suis mis à lire à l’âge adulte… Et je n’ai pas assez pris le temps de relire des livres depuis.

SPECTACLE

Votre 1er coup de coeur dans une salle de spectacle? Je ne suis pas sûr de me souvenir. Sans doute les matchs d’improvisation qui jouaient près de chez moi quand j’avais une douzaine d’années.

Le spectacle auquel vous repensez en ce moment? Une pièce de Peter Handke mise en scène par Alain Françon, Les Innocents, Moi et l’inconnue sur la route départementale.

Le titre d'un spectacle sur le confinement? Je n’ai aucune imagination pour ça.

TELEVISION

Journal de 20H ou chaine d'info en continu? Pas de télé, plutôt les journaux en ligne, par facilité.

Netflix, Orange ou Canalplay? Arte c’est gratos !

Le bonheur est dans le pré, TOP Chef ou Les Marseillais? On me parle beaucoup de TOP Chef mais je n’ai jamais vu.

Que fait un artiste quand il ne peut pas rencontrer son public?

Je continue de faire ce que je fais déjà beaucoup d'ordinaire: je me prépare à la rencontre, j'imagine des choses pour le moment où ça aura lieu. D'habitude, ça passe notamment par les répétitions des spectacles, en ce moment ça ne peut pas être le cas. Mais l'élaboration du spectacle, toutes les lectures préparatoires, les réflexions sur les scènes, sur la scénographie, l'organisation, le travail de production, tout cela est guidé par la perspective du moment de la représentation. Et ça peut occuper beaucoup l'esprit, le cœur et le corps!

A bientôt avec la compagnie Théâtre déplié, Adrien Bréal!