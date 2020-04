La playlist d'Aurore Marette, productrice de spectacles en Côte d'Or

Aurore Marette, produit des spectacles, des artistes, co-organise Les Instants Disjonctés .... et regarde Dirty Dancing!!

Aurore Marette, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez adoré? The Laundromat : L'Affaire des Panama Papers de Steven Soderbergh. Original, drôle pour un sujet qui l’est beaucoup moins avec des comédiens que j’adore : Gary Oldman, Antonio Banderas et Meryl Streep.

Votre film "plaisir coupable"? « Dirty Dancing », je sais c’est tarte mais tant pis

Une réplique culte? « May the force be with you »

MUSIQUE

Une chanson pour se sentir libre en ce moment? « Happy » de Pharrell Williams

Le concert que vous ne regarderez jamais sur You tube pendant le confinement ? Gims

LITTERATURE

Le livre que vous auriez aimé écrire? « Je ne serais pas arrivée là si… » d’Annick Cojean. J’aurais adoré rencontrer toutes ces femmes brillantes et discuter de leurs constructions personnelles et professionnelles.

SPECTACLE

Le spectacle que vous auriez aimé voir avant le confinement? Le nouveau spectacle de Didier Super

Le titre d'un spectacle sur le confinement? Temps libre!

SERIE

La série que vous regardez en ce moment? « Occupied » une série norvégienne d’anticipation sur le jour où la Norvège décide d’arrêter de puiser du pétrole dans les fonds marins par conviction écologique.

La série de votre enfance? Le dimanche soir, « l’amour du risque » Jonathan et Jennifer les justiciers milliardaires …

TELEVISION

Journal de 20H ou chaine d'info en continu? Très peu de 20H et pas du tout de chaine d’info en continu car je tiens à ma santé mentale.

Que fait un artiste quand il ne peut pas rencontrer son public?

Antonia De Redinger, qui est l’artiste que je produis, a décidé d’ouvrir une chaine Youtube et de réaliser des contenus web inédits pour continuer à être en lien avec le public qui la suit.

Merci et à bientôt Aurore Marette!