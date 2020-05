La playlist de Julie Rey, musicienne et écrivain à Dijon

La directrice de la compagnie Petits papiers, associée à plusieurs lieux artistiques en Côte d'Or adore la Compagnie Créole!!

Julie Rey, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez vu, que vous n'auriez pas dû regarder? Tanguy, le retour. Je me suis endormie en 12 minutes. Faut dire que je m’endors vite.

Votre film "plaisir coupable"? Ça n’est pas vraiment un plaisir coupable. N’importe quelle comédie des frères Farelly. Un plus pour Mary à tout prix. Le summum.

Le film qu'il faut voir pour comprendre votre travail? Pourquoi? Les films de Naomi Kawase : le rapport au temps, à la poésie, aux forces discrètes mais présentes, où l’infime prime plus que le reste, où réalité et fiction se mêlent.

MUSIQUE

Une chanson pour se sentir libre en ce moment? Woodkid : Run Roy Run

La chanson que vous écoutez pour vous calmer? De la musique indienne. Le son de la sitar a un effet immédiat sur moi.

Le concert que vous ne regarderez jamais sur You tube pendant le confinement ? Michel Sardou (mais même hors confinement)

La chanson que vous avez honte d'aimer? Justement, une de Sardou. La java de Broadway. Trop de bons souvenirs avec des amis, indissociables de la chanson.

LITTERATURE

Le livre à ne pas lire en ce moment? N’importe quel livre qui n’aurait pas été écrit dans le silence.

Le livre que vous avez le plus lu depuis que vous savez lire? Pourquoi? J’ai lu dix fois enfant Charlie et la Chocolaterie. Et je ne crois pas avoir relu un livre autant de fois depuis. J’étais à la fois fascinée et certaine qu’un jour, comme Charlie, je trouverai moi aussi un ticket d’or dans un Raider. Pour ceux qui ont connu les Raider, vous savez quel âge j’ai!

SPECTACLE

Le spectacle que vous auriez aimé voir avant le confinement? Hate, avec Laetitia Dosh et un… cheval. J’ai toujours aimé les dingueries du genre, les prises de risque artistiques où l’inattendu peut surgir à n’importe quel moment.

Votre 1er coup de coeur dans une salle de spectacle? J’ai fréquenté les salles de spectacle assez tardivement. Avant, j’étais jeune espoir du tennis français, je ne pouvais pas tout faire…

Le titre d'un spectacle sur le confinement? Chauve-souris : la revanche / Sous-titre : Pour toutes les années où on nous a associés à un type avec un collant et un masque noir.

SERIE

La série que vous regardez en ce moment? Le bureau des Légendes et la Casa de Papel (je suis pas loin d’abandonner)

La série que vous conseillez à tous vos amis? Six feet under. Rien vu de mieux.

Deux acteurs français pour une série sur le Coronavirus et le confinement? Louis Garrel et Mickael Youn, pour le mélange des genres. Et Isabelle Nanty parce qu’avec elle, le génie est toujours là.

TELEVISION

Le bonheur est dans le pré, TOP Chef ou Les Marseillais? Le bonheur est dans mon jardinet, situé juste devant le canal de Bourgogne!

Que fait un artiste quand il ne peut pas rencontrer son public?

J'écris, j'écris, j'écris, je compose

Je regarde le canal et les lilas fleuris

J'écoute le son de la rivière

J'écris, j'écris, j'écris, je compose

Et je me dis qu'un jour, ces livres que j'écris et ces musiques que je compose iront à la rencontre d'autres.

Et d'une certaine façon, ils sont déjà là.

Avec d’autres artistes, j'ai crée des lectures musicales à destination des malades du service de réanimation de Nevers. Une cagnotte est toujours en cours pour nous aider.

Merci Julie Rey et à très bientôt avec votre compagnie!