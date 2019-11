La première de l'émission événement Mask Singer ce soir sur TF1

C'est sans doute l'événement télévision le plus attendu de cette fin d'année, TF1 diffuse ce vendredi 8 novembre la première émission de Mask Singer, son nouveau show présenté par Camille Combal, en partenariat avec France Bleu.

Camille Combal et les enquêteurs de Mask Singer

Douze personnalités venues du monde de la musique, de la comédie, du sport ou encore de la politique viennent chanter, dissimulées sous de spectaculaires déguisements, lion, abeille, paon ou encore . L'émission repose évidemment sur le secret, savamment entretenu par des indices distillés tout au long de l'émission, et sur le plaisir à essayer de deviner qui se cache derrière les masques... avant de découvrir celui ou celle qui sera éliminé et donc démasqué.

Patrice Gascoin notre chroniqueur télé vous dit pourquoi il ne faut pas manquer Mask Singer ce soir

Un quatuor d'enquêteurs haut en couleurs, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, a pour mission de tenter de deviner l'identité des personnalités grâce à des indices savamment distillés. Alessandra Sublet et Jarry étaient les invités d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter le show et leur rôle

