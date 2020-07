La relance éco : la Coursive Scène Nationale de La Rochelle dévoile sa prochaine saison

La Coursive Scène Nationale de La Rochelle rebondit après la crise sanitaire et annonce sa programmation pour la saison 2020/2021.

77 spectacles sont à l'affiche dont 19 sur les 22 qui ont été annulés en raison du confinement et de l'état d'urgence sanitaire.

Franck Becker le directeur de La Coursive © Radio France - Catherine Berchadsky

Clap de début pour le cinéma

Ce sont les cinéphiles qui les premiers ont retrouvé les fauteuils de la salle bleue du théâtre de La Coursive le 22 juin dernier, date de réouverture de toutes les salles de cinéma en France. "On a remis en place une activité jusqu'au 22 juillet. Ce qui nous a fait chaud au coeur c'est que le 22 juin nos fidèles spectateurs étaient bien présents et depuis que la programmation a repris il y a tous les jours un public quasiment aussi nombreux que d'habitude, soit une cinquantaine de spectateurs à chaque séance" La Coursive qui joue la carte cinéma à fond en ouvrant ses portes ce week-end (4/5 juillet) au festival du film de La Rochelle (le Fema) qui a été annulé cette année . Il bénéficiera d'une carte blanche pour faire découvrir au public une dizaine de films, et plusieurs avant-premières , dont le dernier film de François Ozon, "Eté 85" en présence du réalisateur.

"Le mot qui a guidé mon action c'est solidaire"

La crise du Covid a été violente explique Franck Becker, qui rappelle que 22 spectacles ont été annulés ainsi que 20 ou 30 000 places, Un coup dur pour de nombreuses compagnies. Les 35 salariés à temps plein de La Coursive ont du être mis en chômage partiel, et les 20 ou 35 techniciens intermittents n'ont pas pu maintenir leur statut. Alors quand Franck Becker présente la saison à venir il commence comme ça : "le mot qui me vient et qui a guidé mon action c'est solidaire".

C'est pourquoi sur les 22 spectacles annulés 19 seront repris "_les compagnies indépendantes comptent sur nous_, les représentations affichaient quasiment complet jusque fin juin" ajoute le directeur de la Coursive. La solidarité s'exercera aussi avec le public avec des spectacles dans 9 communes de l'agglomération Il y aura aussi un projet artistique monté avec le collège Fabre d'Eglantine dans le quartier de Villeneuve Les Salines à La Rochelle, avec l'artiste Odile Grosset-Grange,et sa compagnie rochelaise.

20 000 lieues sous les mers - Brigitte Enguerand

Un programme éclectique

Théâtre, cirque, musique classique, jazz, danse ou opéra , il y en aura pour tous les goûts, avec de nouveau "des avis de temps-Fête" pour célébrer par exemple le théâtre de rue , Jean-Sébastien Bach ou encore le théâtre documentaire. On citera aussi " les dimanches au chocolat", ces concerts organisés en hiver autour de la musique de chambre , où le spectateur se voit offrir un chocolat chaud avant d'entrer dans la salle de concert. Parmi les grandes représentations , il y aura encore "20 000 lieues sous les mers" de Jules Verne, une pièce interprétée par la Comédie Française. La musique ne sera pas en reste avec la venue de Pink Martini ou de Jeanne Adèle.

La Coursive qui pour la première fois cette année va s'associer aux huit Scènes Nationales de Nouvelle Aquitaine pour travailler pendant deux ans avec une chorégraphe brésilienne LIA Rodriguez.

Le coup d'envoi de la saison des spectacles sera donné le 2 octobre avec la venue du cirque Trottola, qui installera son chapiteau pour 8 représentations de "Campana".