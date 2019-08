Landes : un groupe de jeunes fait revivre la course landaise à Saint-Perdon, 10 ans après l'incendie des arènes

Ils ont entre 15 et 18 ans et ont décidé de faire revivre la course landaise dans leur commune de Saint-Perdon. Samedi soir, les jeunes vont organiser une course landaise, 10 ans après l'incendie des arènes, le 24 juin 2009.

Saint-Perdon, France

Amélie, Alexine, Benjamin, Tanguy, Léo... Ils ont tous entre 15 et 18 ans et sont des passionnés de course landaise. Cette année, avec l'aide du comité, ils organisent ce samedi 24 août une course landaise, à Saint-Perdon, sur le terrain qui accueillait les arènes, avant l'incendie de 2009. "On a tous grandi dans le milieu de la course landaise depuis petits, explique Alexine, 16 ans. Pour les 10 ans, on a voulu la relancer à Saint-Perdon."

"C'est important pour faire revivre cette tradition chez nous" - Amélie, 16 ans

Le soir après les cours, le groupe d'une dizaine de jeunes organise depuis le mois de mai cet événement. "On fait ça sérieusement, confie Amélie. Tous les gens voient bien qu'on est très motivés, qu'on se donne à fond. C'est important pour faire revivre cette tradition chez nous." Certains des jeunes suivent même quotidiennement les résultats des courses landaises !

Depuis les incendies de 2009, la course landaise commençait à être oubliée à Saint-Perdon, commune d'environ 1. 700 habitants. "Quand on a distribué les programmes à tous les habitants, ils étaient super contents de voir que des jeunes relançaient la course landaise", sourit Baptiste, 16 ans.

Samedi soir, à Saint-Perdon, c'est la cuadrilla Dussau qui est invitée. Un symbole pour ces jeunes car c'est la même cuadrilla qui était rentrée en piste dans les arènes de Saint-Perdon, 4 jours seulement avant l'incendie. Pour Amélie, Léo, Tanguy et les autres, c'est tout un symbole : "Les habitants ici ont été marqués par l'incendie, on espère qu'ils seront nombreux samedi soir pour revivre un beau spectacle comme avant."

Coup d'envoi de la course landaise à 17h30, placement libre et gratuit. Des jeux d’arène feront suite au spectacle, ouverts à tous et à partir de 16 ans.