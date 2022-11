Laurent Barat au Théâtre à l'Ouest de Caen

Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie ! Il fait de la méditation grâce à l’application "Petit Bambou" Il fait ses courses grâce à l’application "Yuka" Il cherche le grand amour grâce aux applications de rencontres ! Et pour garder la forme, il a téléchargé une application qui compte ses pas et il en a même trouvé une qui l’a aidé à tester le jeûne intermittent !

ⓘ Publicité

Voilà comment débute la présentation du nouveau spectacle de cet humoriste passé par Europe 1 et Canal Plus ! Et vous ne serez pas au bout de vos surprises avec ce one man show mêlant stand-up, personnages et imitations et qui aborde nos nouvelles vies connectées avec humour.

Infos et réservation : https://theatrealouest.com/caen/spectacle/reserver-places/laurent-barat-ecran-total-en-rodage

France Bleu, partenaire du Théâtre à l'Ouest de Caen ! Retrouvez toute la programmation en cliquant sur ce lien : https://theatrealouest\.com/caen