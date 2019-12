Le bon lancement du cabaret "Le Rêve Bleu" à Château-du-Loir

Ouvert depuis le 2 novembre, le cabaret créé par Franck Alexandre a trouvé son public. Les spectacles de music-hall sont proposés les vendredis et samedis soir, et les dimanches après-midi. Entretien avec Franck Alexandre et l'humoriste Paulo, parrain du cabaret.