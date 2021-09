Le cabaret Le Robinson rouvre le 9 Octobre 2021

En Haute-Garonne, Le Vernet s'apprête à retrouver un public nombreux dans un lieu touché de plein fouet par la crise. Le Robinson accueille 2 nouveaux membres dans son équipe et propose un spectacle "yéyé" dès le samedi 9/10. Repas, paillettes et bonne humeur au programme.

On a été ultra touché par la crise. Le cabaret cumule toutes les mauvaises cases : le restaurant, l'événementiel, le spectacle. Nous on retrouve la scène après 20 mois de fermeture. Nous sommes impatients de retrouver le public. Stéphane Fauré

Pour sa nouvelle saison, Le Robinson propose une toute nouvelle version de son spectacle « Les Années Yéyé ». Spectacle retraçant l’explosion musicale et culturelle des années 60. Du rock de Johnny au twist de Sheila, en passant par la dérision de Dutronc, en route pour cette méga surprise partie ! Durant cette année et demie « de coupure », la troupe du cabaret s'agrandit avec l’arrivée de 2 nouveaux artistes. Cette période particulière aura permis à la troupe de remodeler tous ses spectacles. Stéphane Fauré, artiste et gérant du cabaret le Robinson est l'invité de Circuit Bleu, Côté Culture à 9h00 sur France Bleu Occitanie

Après de longs mois d’attente interminable, les artistes du cabaret Le Robinson retrouvent les planches. Comme un pied de nez à la COVID-19, les premiers spectacles de la saison se joueront pour les résidents des Ehpad de la région Occitanie. La Semaine Bleue qui se tient du 3 au 10 octobre, est une semaine organisée dans toute la France à destination des retraités et personnes âgées. A cette occasion, le cabaret Le Robinson accueille les séniors de toute la région pour des après-midis spectacles. Un évènement cher au Cabaret, depuis plusieurs années, qui se veut un lieu de convivialité et de rencontre sociale. Dans le respect strict des mesures sanitaires.