Le centre culturel de Sarlat récupère vos souvenirs de spectacle

Depuis le début la crise sanitaire et le premier confinement en France, en mars 2020, le monde culturel souffre énormément du manque de représentations. Même si à la fin du premier confinement, au mois de mai dernier les salles de cinéma, les théâtres ou encore les salles de concert ont pu retrouver du public, mais malheureusement cette période n’aura duré que quelques semaines. Aujourd’hui alors que la situation n’évolue pas et que les spectateurs ne retrouvent pas les lieux culturels, certains d’entre eux proposent des ateliers pour garder le contact.

Mathieu Bureau présente le projet "La vie des spectateurs" Copier

Racontez vos spectacles

Pour contrer la crise sanitaire et permettre à chacun de se remémorer de bon moments de spectacle, le centre culturel de Sarlat propose à chacun d’entre vous de raconter vos meilleurs souvenirs de spectacle en vidéo. Quel que soit votre âge, en une minute (plus ou moins), vous aussi racontez votre plus ancien ou plus marquant souvenir de spectacle, avec qui étiez-vous ?

Quelles émotions avez-vous ressenti ? Ou bien une anecdote particulière !

Si vous voulez participer à cette grande opération et faire vivre le monde du spectacle à travers vos mots, il vous suffit tout simplement à l’aide de votre téléphone, de vous filmer et d’enregistrer votre message. Il vous suffira d’envoyer votre témoignage à l’adresse mail suivante : bureau.mathieu@sarlat.fr . Votre témoignage sera par la suite diffusé sur la page Facebook du centre culturel de Sarlat.

Quel que soit le spectacle, que ce soit un concert, une pièce de théâtre, un festival, parlez-en dès maintenant en vidéo, pour que chacun puisse se rappeler ces moments si précieux qui nous paraissent si loin.