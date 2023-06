Le Chainon Manquant à Laval : on peut prendre ses places dès maintenant

Un festival pluridisciplinaire

Fondé en 1991, le festival du Chainon Manquant s'est très vite démarqué comme l'un des plus importants festivals pluridisciplinaires de l'hexagone avec le festival d'Avignon. En effet, le Chainon Manquant est un des seuls festivals à présenter une telle diversité disciplinaire : danse, théâtre, humour, jeune public, art de rue et art du cirque. C'est dans tous ces arts vivants que le festival puise sa richesse et qu'il assume pleinement son statut de tremplin pour les artistes émergents.

Le festival fera donc son grand retour du 12 au 17 septembre 2023, avec au programme pas moins de 76 spectacles. Ces spectacles seront mis en scène dans 14 lieux de l'agglomération lavalloise, on peut notamment citer le village Boston au square de Boston à Laval qui sera le centre névralgique du festival (il regroupera point info, billetterie et bar).

Village Boston de la 31e édition du Chainon Manquant en 2022

Une 32e édition à dimension international

Une des particularités de cette 32e édition est la présence de la Belgique et de la Suisse en tant que pays partenaires du festival en plus du Canada (déjà partenaire l'année dernière). La direction artistique du festival se veut donc à mi-chemin entre des spectacles représentant l'élite des arts vivant des pays partenaires et des spectacles à vocations locale venant des quatre coins de la France. Cette année, le festival tient également à mettre en avant les projets mayennais avec pas moins de six représentations issues du département.

Pour l'ouverture du festival, le Chainon Manquant souhaite également faire une part belle à la musique afin de commencer cette nouvelle édition dans la joie et dans la bonne humeur. On pourra notamment retrouver la chanteuse Clair , dont le dernier album a été écrit et composé par Philippe Katerine, ou encore le groupe suisse "Les Fils du Facteur" qui revisite la chanson française avec tendresse et romantisme.

Le spectacle insolite de cette 32e édition, c'est le "Projet Grand-Mère" de la compagnie "Un Loup pour l'Homme", celui-ci consistera à transformer quatre grands-mères octogénaires en véritable circassiennes prêtes à s'embarquer dans des acrobaties de fragile voltige.

Affiche du spectacle "Projet Grand-Mère" en représentation le mercredi 13 septembre à 18h au théâtre de Laval

Un festival pour toutes et tous

Contrairement aux idées reçues, le festival du Chainon Manquant n'est pas réservé aux professionnels, comme le dit Kevin Douvillez le directeur artistique du festival, "Le grand public est lui aussi convié à venir découvrir les spectacles en avant première". C'est pour rendre l'événement accessible que le festival s'efforce de pratiquer les tarifs les plus abordables possibles . On pourra notamment retrouver des spectacles de rue totalement gratuit le week-end comme "Le Poids des nuages" de la compagnie Hors Surface, un espace de cirque où tout est possible sur et sous une immense toile de trampoline et qui saura ravir les petits comme les grands.