Le cirque Bouglione s'installe à Montpellier et se prépare pour un spectacle unique au monde

Il est difficile à manquer. Depuis quelques jours, un immense chapiteau jaune et noir trône à Odysseum, Boulevard Télémaque, juste en face du magasin Décathlon. Avec 44m de diamètre et 1500 mètres carrés à l'intérieur, c'est le plus grand actuellement en tournée en France et il appartient au cirque Bouglione qui s'installe à Montpellier.

Le nouveau spectacle de la famille Bouglione, "écocirque" devait démarrer en avril dernier, puis le 1er décembre prochain, mais le confinement est passé par là et a stoppé net la représentation de ce spectacle unique au monde, en préparation depuis près de 3 ans. Pour la première fois, aucun animal ne sera utilisé pendant le show. Les lions, éléphants ou chevaux seront présents par hologrammes.

Autour du chapiteau, des commerçants et associations locales seront présents. Enfin, le spectacle se veut aussi écologique avec de l'électricité verte utilisé et un arbre planté dans le département de l'Hérault pour chaque spectateur qui achète un ticket.

Voilà à quoi ressemblera l'enceinte du cirque - Écocirque André-Joseph Bouglione

Début du spectacle espéré pour mi-décembre

Après ces deux reports, André Joseph Bouglione le créateur de l'écocirque espère débuter son spectacle à la mi-décembre. D'ici là, la vie au sein du cirque ne s’arrête pas et des répétitions débuteront dans les prochains jours.

On a pas vraiment de visibilité, s'il faut repousser le début du spectacle, on repoussera.

André Joseph Bouglione est près à subir un autre report en cas de prolongement du confinement en décembre et est conscient que certains sont dans une situation plus compliquée. Pour autant, après 9 mois sans activité, il enregistre des pertes de trésorerie et le futur est flou.