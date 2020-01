C'EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON AU CIRQUE ÉDUCATIF DE REIMS

Champagne-Ardenne, France

La Ville de REIMS a la chance de posséder l’un des derniers cirques en dur. La restauration de cet édifice date de 1982. Depuis un quart de siècle, le Cirque éducatif enchante au cœur de l’hiver petits et grands. La ville de REIMS, et Reims en Fêtes collaborent avec l’éducation nationale sur les spectacles qui sont offerts. Une sympathique manifestation basée sur une approche qui offre une ouverture pédagogique, et rassemble durant le mois de janvier 30 000 spectateurs issus de la ville et des départements voisins.

Un cirque pour rêver, apprendre et se construire

