Le collectif Label Brut, compagnie de théâtre d'objet

Le collectif Label Brut pratique la manipulation et le détournement d’objets et de matière pour en faire un théâtre vivant, souvent facétieux et toujours poétique.

Après de longues années comme compagnie associée au Carré à Château-Gontier, Label Brut est maintenant basé à quelques kilomètres plus au nord, à Houssay.

Les trois artistes co-directeurs y préparent un nouveau spectacle entamé depuis presque un an déjà. « Casse Cash » verra le jour fin 2022 , après presque 3 ans de travail.

+ d'infos : https://www.labelbrut.fr/spectacles/