Le comédien et imitateur Michaël Gregorio pour son show bluffant "L'Odysée de la Voix" au Dôme de Marseille

Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio , accompagné de ses 5 musiciens, nous embarque dans un nouveau spectacle inédit, visuellement et vocalement bluffant. Par ce voyage expérimental, inspiré par le film "L'Odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick, il nous propose d’explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique.

ⓘ Publicité

Invité de France Bleu Provence au micro de Mélanie Masson, il évoque son amour pour Michel Berger, Céline Dion, la musique et le cinéma.

loading

Michaël Gregorio le vendredi 13 janvier sous le Dôme de Marseille , un évènement France Bleu Provence !

En avril 2022, Mickael Grégorio, Thierry Lhermitte, François-Xavier Demaison et la réalisatrice Audrey Dana étaient venu nous présenter « Hommes au bord de la crise de nerfs » au cinéma Le Cézanne d’Aix-en-Provence. Une comédie racontant l’histoire de sept hommes au bout du rouleau qui se retrouve au milieu de la nature pour une thérapie avec une coach assez particulière…

Au casting également, Marina Hands et Laurent Stocker de la Comédie Française, Ramzy Bedia, Pascal Delomon et Max Baissette de Malglaive. Le jeune acteur a dû sa présence dans le film grâce à Mickaël Grégorio, il nous l’avait raconté au micro de France Bleu Provence.

loading