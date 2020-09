Le Festival Anti Kovid à la Choucrouterie

FAK - Festival Anti Kovid

Du 25/09 au 01/11/2020

Les vendredis, samedis à 20h30, les dimanches à 18h00

Roger Siffer présente le Festival Anti Kovid - FAK Copier

Et en bonus avant le 27 novembre :

Petit avant-goût de la revue avec Roger Siffer Copier

La programmation :

Vendredi 25/09 – 20h30 – Marie Gelis (chansons françaises)

Samedi 26/09 – 20h30 – Carte Blanche à Champagne Mademoiselle - Morgan Spengler et Michel Ott (effeuillage et chansons)

Dimanche 27/09 – 18h00 – May be 4 Swing – -Laurence Bergmiller, Sébastien et Thomas Lafuente, Nicolas Morell (jazz manouche)

Vendredi 02/10 – 20h30 – Le Miggess de Guygess en français - Guy Riss (one man show)

Samedi 03/10 – 20h30 - Le Miggess de Guygess en français - Guy Riss (one man show)

Dimanche 04/10 – 18h00 – Em Guygess siner Miggess en alsacien - Guy Riss (one man show)

Vendredi 09/10 – 20h30 – Retro-Verson - Clémentine Duguet et Jean-Michel Eschbach (chansons françaises)

Samedi 10/10 – 20h30 – Sophie Dungler + Boris Labouèbe (jazz, soul blues

Dimanche 11/10 – 18h00 - Marcel Loeffler et Erwin Siffer - (concert jazz)

Vendredi 16/10 – 20h30 – Cabaret Brecht - Susanne Mayer et Jenny Macquart (chanson sallemandes)

Samedi 17/10 – 20h30 – Antoinette et son Maire – Manuela Gross et Marc Hanss (spectacle en français)

Dimanche 18/10 – 18h00 – Carte à Dan Leclaire (magie, chansons)

Vendredi 23/10 – 20h30 – Choucroute Merguez – Fayssal Benbahmed et Sabrina Rauch (spectacle en français)

Samedi 24/10 – 20h30 - Choucroute Merguez – Fayssal Benbahmed et Sabrina Rauch (spectacle en français)

Dimanche 25/10 – 18h00 - Choucroute Merguez – Fayssal Benbahmed et Sabrina Rauch (spectacle en français)

Vendredi 30/10 – 20h30 – Ciel ! mon mari est muté en Alsace Céline D’Aboukir et Raphaël Scheer (spectacle en français)

Samedi 31/10- 20h30 - Ciel ! mon mari est muté en Alsace –Céline D’Aboukir et Raphaël Scheer (spectacle en français)

Dimanche 01/11 – 18h00 - Ciel ! mon mari est muté en Alsace Céline D’Aboukir et Raphaël Scheer (spectacle en français)

Renseignements et réservations :

La Chouc' : 03 88 36 07 28

Le site du théâtre de la Choucrouterie.