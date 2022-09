Le Festival [Autre regard], un festival étonnant à Rouziers-de-Touraine

Le Festival [Autre regard], un festival qui propose groupe une programmation de différents spectacles, cinéma, exposition, danse, expérience musicale, théâtre, etc., et a pour objectif d’apporter un regard différent sur la culture et le monde qui nous entoure.

Par exemple vendredi soir à 20h30, « Demain » film de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui recense des initiatives dans dix pays, face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle., ou encore samedi « L’attrape-rêve » une étonnante expérience musicale et de lâcher prise à 14h30 et 17h et encore plein d'autres moments à découvrir ici!

Festival [Autre regard]

Le Festival [Autre regard] à la salle des 4 vents à Rouziers-de-Touraine vendredi et samedi. Les tarifs en fonction des spectacles de 10à 20€.