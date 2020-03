Le Festival Circuit Biscuit à Joué-lès-Tours: du gâteau pour les enfants

Au fil des quartiers de Joué-lès-Tours, de l'Espace Malraux aux trois centres sociaux, en passant par la Maison Pour Tous, la Maison de la petite enfance, l'Espace Saint-Léger, la Médiathèque, l'École de Musique et le Temps Machine, mais aussi à l’Espace Jacques Villeret de Tours, à la Pleiade de La Riche et à La Parenthèse de Ballan-Miré qui s'associent au Festival, Circuit Biscuit c'est LE festival jeune public de l'Agglomération tourangelle. Et en voici le programme :

Mardi 17 mars 2020 - 9h15, 10h30

Mercredi 18 mars 2020 - 9h15 et 10h30

"PETIT TERRIEN ... ENTRE ICI ET LÀ"

Espace Malraux

Danse et objets - à partir de 2 ans.

Mercredi 18 mars 2020 - 14h30 et 15h30

Jeudi 19 mars 2020 - 9h15, 10h30 et 15h

"L'OMBRE DE LA MAIN"

Espace Tremplin

Petit théâtre d'ombre et vidéo - à partir de 2 ans.

Jeudi 19 mars 2020 - 9h15 et 10h30

Maison de la Petite Enfance

Vendredi 20 mars 2020 - 9h15 et 10h30

Espace Saint-Léger

"PETIT HOMME"

Danse - à partir de 1 an.

Samedi 21 mars 2020 - 16h et 17h30

"LES DITS DU PETIT"

Médiathèque

Conte et théâtre d'objets - à partir de 2 ans.

Dimanche 22 mars 2020 - 11h

Lundi 23 mars 2020 - 9h45 et 14h30

"PETIT BOUT D'POMME"

École de musique

Chanson, comptines et musique - à partir de 4 ans.

Mardi 24 mars 2020 - 9h15 et 10h30

Centre social Rabière

Mercredi 25 mars 2020 - 9h45 et 15h

Centre social Vallée Violette

Jeudi 26 mars 2020 - 9h15 et 10h30

Centre social Morier

"POÏ, DES POIREAUX ET DES BÉBÉS"

Théâtre d'objet- à partir de 18 mois.

Mercredi 18 mars 2020 - 10h et 16h

La Parenthèse, Espace Culturel Métropolitain

14 Bd. Léo Lagrange - Ballan-Miré

"PETIT HOMME"

Danse - à partir de 1 an.

Samedi 21 mars 2020 - 11h

La Pléiade

154 rue de la Mairie - La Riche

"BOITE À GANTS"

Théâtre et musique - à partir de 3 ans.

Mercredi 25 mars 2020 - 9h30 et 10h30

Le Temps Machine

Parvis Miles Davis - Joué-lès-Tours

"VADROUILLE POUR PETITES BOUILLES"

Atelier-spectacle musical - de 6 mois à 3 ans.

Samedi 28 mars 2020 - 16h

Espace Jacques Villeret

"OH LÀ LÀ !"

Théâtre - à partir d'un an.