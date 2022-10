Le festival d'Hiver du Cirque Bidon retrouve son public à Sainte-Sévère

_"Accrochez votre ceinture imaginaire, nous partons au pays des rêves !" C_e samedi 1er octobre, le festival d'Hiver du Cirque Bidon a repris ses quartiers dans le gymnase de Sainte-Sévère. Environ 400 personnes sont venues assister au spectacle, qui clôt la saison des circassiens. Une saison particulière, après deux ans de pandémie.

"Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner"

Comme chaque année depuis sept ans, le gymnase de Sainte-Sévère se métamorphose le temps d'un week-end : une piste et des gradins, des lampions accrochés pour la déco, des musiciens qui accueillent les spectateurs dès leur arrivée… Le festival d'Hiver du Cirque Bidon, différent du spectacle présenté lors de la tournée, met à l'honneur d'autres compagnies invitées. Et le public est présent : environ 400 personnes ce samedi soir, autant sont attendues dimanche 2 octobre pour le deuxième et dernier spectacle à 15 heures.

Dans le public, beaucoup sont des habitués du Cirque Bidon, qu'ils vont voir en tournée régulièrement. "A chaque fois, on est dépaysé, ils nous font voyager.... Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner" sourit Pierre, assis à côté de son fils Liam, quatre ans, qui n'en est pas non plus à sa première rencontre avec le Cirque Bidon.

Cet été, le Cirque Bidon a sillonné notamment les routes du Berry avec ses roulottes tirées par des chevaux. © Radio France - Marie Dorcet

Des représentations complètes à chaque étape

Cet été, la compagnie a sillonné les routes du Berry, mais aussi de la Nièvre, de l'Allier et de la Creuse. "C'était le plus simple" explique François Rauline - aussi appelé François Bidon - co-fondateur du Cirque. "Car après deux ans de pandémie, toute l'équipe était nouvelle, certains n'avaient pas l'habitude des chevaux, on a quand même un fonctionnement particulier" explique celui qui est à la tête de ce cirque itinérant qui effectue ses tournées au pas des chevaux, à raison de 20 à 25 km par jour. Début avril, les circassiens se sont donc rencontrés en résidence à La Motte-Feuilly pendant un mois et demi, pour préparer le spectacle avant de partir sur les routes.

Jouer à domicile a visiblement été favorable : toutes les représentations étaient complètes. "Même dans des villes où nous sommes restés sept ou huit soirs, le public était là, c'était incroyable" s'enthousiasme-t-il.

Le Cirque Bidon a affiché complet tous les soirs lors de sa tournée d'été. L'année prochaine, il pourrait partir en Italie. © Radio France - Marie Dorcet

Après cette saison de six mois, François Rauline se laisse jusqu'à la fin du mois d'octobre pour décider s'il repart ou non pour une nouvelle année. Si c'est le cas, la tournée se fera en Italie.

Festival d'Hiver du Cirque Bidon : ce dimanche 2 octobre, 15h au gymnase de Sainte-Sévère. tarifs : 10€ adulte, 6€ enfant (jusqu'à 12 ans), gratuit pour les moins de 4 ans.