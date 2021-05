le Festival de Carcassonne 2021 maintenu

Entre reports, annulations et situation sanitaire, le Festival de Carcassonne réussit le pari de maintenir une programmation "In". Dans "Côté Culture, Comptez sur Nous", France Bleu Occitanie vous détaille les rendez-vous maintenus cet été 2021.

Le Maire de Carcassonne Gérard Larrat a annoncé ce lundi 17 mai 2021 le maintien du Festival de Carcassonne et avec lui toute une série d’animations estivales : Tour de France, expositions d’été, animations à la Cavayère, concerts gratuits en centre-ville… Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Zucchero, Vitaa & Slimane, Black M, Les frangines, Patrick Bruel, Christophe Maé, Angélique Kidjo et Catherine Ringer, Francis Cabrel sont de la partie.

La Cité de nuit © Getty

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Dans la Cité Médiévale toutes les places sont assises et en plein air et pour que chacun puisse profiter des spectacles et concerts en toute sécurité, l’équipe du Festival a tout mis en oeuvre pour accueillir les spectateurs en juillet 2021 dans le plus strict respect des normes sanitaires :