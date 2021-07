Le Festival Hop Hop Hop se tiendra du 10 au 18 juillet en partenariat avec France Bleu Lorraine

Douzième édition du festival Hop Hop Hop à Metz et dans treize communes alentours, il investit tous les étés les rues de Metz pour le plus grand plaisir de tous.

Le Festival international du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop est l'un des plus grands rendez-vous des Arts de la rue, organisé par la compagnie Deracinemoa, avec la Ville de Metz, plusieurs compagnies artistiques, des comédiens et des musiciens sont invités à se produire en plein air.

Une édition 2021 exceptionnelle avec une programmation large et variée, 36 spectacles proposés plus de 140 artistes et plus de 80 représentations, un moment de rencontres entre professionnels du spectacle vivant.

Jacqueline et marcel jouent music-hALL de LAGARCe

Inauguration le 10 juillet à Moulins-lès-Metz suivi des dates suivantes :

Dimanche 11 juillet : Sainte-Ruffine, Vernéville, Le Ban-St-Martin et Châtel-Saint-Germain

Mardi 13 juillet : Marly

Mercredi 14 juillet : Chesny, Mécleuves, Pouilly et Peltre

Jeudi 15 juillet : Metz

Vendredi 16 juillet : Metz

Samedi 17 juillet : Metz

Dimanche 18 juillet : Augny, Noisseville et Metz

Le maître de cérémonie Calixte de Nigremont sera en direct tous les jours sur France Bleu Lorraine pour nous présenter toute l’actualité du festival, 8h20 en semaine / 8h45 le week-end . Calixte de Nigremont est une légende, un mythe.

Calixte de Nigremont...autant artiste que maître de cérémonie…

Le festival va déployer des fanfares dans les différentes villes avant les spectacles. Un lâché de fanfares est aussi prévu dans les rues de Metz pour la journée du 14 juillet.

La programmation 2021 ne déroge pas à la règle c'est un mélange de musique, théâtre, danse et comédie, cette année encore une multitude de spectacles de rue aussi différents qu’incroyables comme par exemple : une recette de cuisine qui tourne mal avec La Cuisinière de Tout en Vrac ! Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50...

Demandez : le programme complet du Festival ici

Hop Hop Hop c’est du rire, de la joie, et du partage.. Mais c'est aussi La référence dans les Arts de la rue et du spectacle vivant.. A venir vivre en famille.

C’est également gratuit depuis sa première édition et ça le restera !

Contact : The Company Deracinemoa

8 en Nexirue

57000 METZ

Tel. 09 81 84 06 08 / contact@deracinemoa.eu

