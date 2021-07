Le Festival Jeune Public LA MARELLE fait son grand retour en partenariat avec France Bleu Lorraine

Le Théâtre Dest vous donne rendez-vous à Maizières les Metz pour la 21ème édition , du Festival de la Marelle pendant cinq jours, c’est un véritable espace artistique dédié aux enfants que propose le Festival.

Rencontre avec plus de 30 artistes invités pendant cinq jours, pour une programmation 2021 encore plus riche en diversité, la Marelle est portée par le théâtre Dest et n’a cessé de croire à un espace où l’enfance et les arts agissent ensemble, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre..

C’est une belle invitation au voyage culturel pour toute la famille

les enfants ne sauront plus où donner de la tête à la Marelle ! Des spectacles variés : ateliers, jeux, contes, théâtre, arts de la rue, cirque, marionnettes, danse, entresorts, jeux éducatifs, etc... cela commence dès le premier jour, le dimanche 18 juillet, avec un jour de fête consacré aux familles.

Les spectateurs seront accueillis par le Tram, mais aussi par la médiathèque George Brassens et le Conservatoire de musique pour un atelier de baby cirque.

Retrouvez Olivier Dupuis (au micro de Nicolas Bill) : Directeur du Théâtre Dest

Olivier Dupuis organisateur du Festival La Marelle Copier

Toute la programmation du festival LA MARELLE 2021 est disponible sur le site internet www.theatredest.org.

Il est recommandé de réserver un créneau à l’avance au 03 87 51 87 63 les mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Tarifs : La Marelle

Vous pourrez retrouver toute la semaine le Thé Perché en accès libre (gratuit) à 15 h 30, devant le Tram....

Thé perché... de la compagnie lyonnaise Prise de pieds....Spectacle gratuit !

