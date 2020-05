Dordogne : le festival la Vallée ne s'emballe pas tout de suite, il est reporté

Saint-Astier, France

Ne nous emballons pas, Le festival La Vallée (festival co-organisé par la Ligue de l’enseignement de la Dordogne et le C.R.A.C Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles) s’emballera plus tard cette année, le covid-19 chamboule les plannings des manifestations en Dordogne.