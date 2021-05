Le Kiwi de Ramonville survitaminé

Après une hibernation bien trop longue, Le Kiwi, lieu pour l’imagination et le partage de Ramonville-Saint-Agne (31), rouvrira enfin ses portes à toutes et à tous ce samedi 29 mai ! Des retrouvailles, en chair et en os... mais aussi en poils et en plumes avec le spectacle Grrrrr de la compagnie Sylex ! Dès le mois de juin, l’association ARTO, fidèle à son itinérance, regagnera les rues de Ramonville, son port d’attache, mais aussi de Toulouse, Donneville et Labège. Des retrouvailles avec l’espace public qui s’annoncent tantôt spectaculaires, tantôt intimistes, toujours poétiques et déroutantes ! Quentin Dulieu, l'un des 3 coresponsables est au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot.

L'interview Copier

Grrrr solo de danse à partir de 3 ans samedi 29 mai à 11h et 16h00 : La pièce propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilisera les jeunes spectateurs en les ramenant aux origines de la danse. Une expérience joyeuse et sauvage !

Les rendez-vous de juin

SOKA TIRA / CIE BASINGA >> funambulisme participatif et musique live Après Montmartre, Lille, Marseille, etc., la funambule Tatiana Mosio-Bongonga traversera les cieux toulousains. Une traversée aérienne spectaculaire, au rythme d’un blues lancinant et ténébreux. Vendredi 11 juin, 13h et 19h, devant le Théâtre Sorano. Gratuit Événement proposé par ARTO et le Théâtre Sorano.

PORTRAITS D’ICI / CIE LA BOUILLONNANTE >> balade sonore et poétique Une balade sonore, imaginée à partir de récits et de portraits d’habitants. Munis de casques audio, les promeneurs seront invités à découvrir Ramonville sous un nouveau jour, entre poésie et documentaire... Samedi 19 juin, départ du Kiwi à 11h30, 16h et 17h, place Jean-Jaurès, Ramonville. Gratuit.

UNE ÉCHAPPÉE / JULIE NIOCHE >> féérie burlesque avec presque rien Entre installation plastique et spectacle de danse, la dernière création de Julie Nioche, artiste associée à La Place de la Danse, offre aux tout-petits une échappée par les voies de l’imaginaire et de la poésie. Déroutant ! Samedi 19 juin, 11h, Kiwi, place Jean-Jaurès, Ramonville. Événement proposé par ARTO et La Place de la Danse. Dès 3 ans. 9/5 €