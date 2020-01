Le lien au Pin Galant de Mérignac avec Catherine Hiegel et Pierre Palmade !

Mérignac, France

François Bégaudeau est l’auteur du roman « Entre les murs », adapté au cinéma par Laurent Cantet et qui a obtenu la Palme d'or du Festival de Cannes en 2008. Dans « Le lien », sa nouvelle pièce, il met en scène une mère et son fils qui se parlent. La mère (Catherine Hiegel) pense qu’ils se parlent, le fils (Pierre Palmade) ne le pense pas. Parler, pour elle, est aussi simple que ça, mais pour lui non. Le fils est compliqué, le fils coupe les cheveux en quatre. Le fils est un intellectuel, le simple ne lui va pas. Il se lève pour partir, et ne part pas.

Deux comédiens qui nous touchent droit au cœur

Dans « le lien », Catherine Hiegel, ultrasensible et vive, apporte à ce personnage de retraitée de la fonction publique son corps tremblant d’humanité. Pierre Palmade incarne ce fils, un écrivain qui a réussi et qui fréquente un tout autre milieu, avec une fiévreuse complexité. Une exploration au scalpel des liens familiaux qui peut interpeller avec force chacun d’entre nous. A voir au Pin Galant de Mérignac avec France Bleu Gironde, mardi 14 janvier à 20h30 !