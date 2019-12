Le Maxiphone : oui, tout est musique !

Un spectacle musical et chorégraphique ce mercredi 4 décembre, à destination des plus jeunes, dans lequel des objets étonnants peuvent servir d'instruments.

Tours, France

Dans la veine des précédents spectacles adressés au jeune public, Fred Pouget, compositeur de génie propose un nouvel objet scénique, terrain de jeu et d’exploration, autour de son écriture musicale. Ses compositions s’organisent à partir de fragments cycliques, mélodiques et rythmiques, qui se répètent et se superposent et stimulent l’improvisation.

Un étrange concert fait de musiques, de mouvements dansés et manipulations de lumières et d’objets qui donne à voir la musique aux jeunes spectateurs. Tous ces éléments amènent les auditeurs à se repérer à l’intérieur des morceaux et percevoir avec plaisir la façon dont la musique se construit et se déconstruit.

Pour réserver vos places, et celles de vos enfants, rendez-vous sur le site du Petit Faucheux.