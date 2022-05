Le Mois Molière, 30 jours de théâtre et de musique

Donner au plus grand nombre accès au spectacle et à la culture, telle est bien l’ambition que poursuit le Mois Molière depuis sa création en 1996 par François de Mazières, l’actuel maire de Versailles.

Chaque année, pendant 30 jours, la ville se transforme en grande scène à ciel ouvert et propose plus de 300 spectacles de théâtre, de musique et de danse dans des lieux emblématiques comme par exemple les célèbres Grandes et Petites Ecuries du Château de Versailles, le Théâtre Montansier, les parcs, places et jardins de la ville…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Classique ou contemporain, théâtre, musique, danse ou cirque, il y en a pour tous les goûts, avec toutefois un esprit commun, celui de la simplicité et de la modération financière. De nombreux spectacles sont gratuits et les autres à prix toujours modérés.

--> Retrouvez toute la programmation de cette 26e édition et réservez vos billets en ligne

Véritable institution, le Mois Molière marque le lancement de la saison des festivals. Pour de nombreuses compagnies, c’est un véritable tour de chauffe avant le Off d’Avignon.