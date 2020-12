Le Nohant Festival Chopin dévoile le thème de son édition 2021

L'édition du festival de Nohant dédié au pianiste romantique sera consacré à "Chopin et le romantisme français". Il se tiendra du 5 juin au 15 juillet 2021. Au menu, deux nouveautés : la création d'une "Académie des jeunes talents" et l'extension d'une collection de pianos de l'époque romantique.

"Chopin et la romantisme français" : voilà le thème de l'édition 2021 du festival de Nohant consacré au pianiste et compositeur romantique Frédéric Chopin. au menu : une vingtaine de concerts du 5 juin au 15 juillet 2021 et certains dimanches d'août sur la scène de la Bergerie Auditorium Frédéric Chopin du Domaine George Sand.

Il faudra attendre encore un peu pour connaître l'affiche du festival. Mais les organisateurs promettent d'ores et déjà la présence de "très grands noms et nombreux jeunes talents" sur la scène de la Bergerie Auditorium Frédéric Chopin du Domaine de George Sand.

En attendant la liste des noms, deux nouveaux projets voient le jour cette année. Une "Académie des jeunes talents", pour mettre en valeur artistiquement et professionnellement les jeunes pianistes. Les détails de ce nouveau tremplin seront livrés le 3 mars 2021 lors du rendez-vous de présentation du festival.

L’événement étoffe également sa collection de pianos anciens pour répondre à la demande de jeunes pianistes, de plus en plus intéressés par les instruments de l'époque romantique. Des instruments Pleyel et Erard du XIXe siècle ont été offerts, d'autres sont en cours de rénovation.