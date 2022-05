Le Puy du Fou chez les Indiens d'Amérique

M. Richard Sneed, Chef de la Nation des Cherokees de l’Est, est venu en visite en France, en août 2021, découvrir les spectacles et l’univers du Puy du Fou.

Après Tolède en Espagne et bientôt Shangaï en Chine, le Puy du Fou met le cap outre Atlantique. Ses dirigeants avaient tenté de taire les rumeurs lors de la réouverture du parc vendéen au mois d'avril, mais il va bien exporter son savoir-faire pour raconter l'histoire de la grande nation indienne Cherokee.

Dans un communique le Puy du Fou explique que "cette nouvelle création immersive, inspirée d’une histoire authentique, plongera les visiteurs au cœur d’une épopée bouleversante, des Appalaches jusqu’aux plaines de Champagne". Le spectacle sera créé aux pieds des « Great Smoky Mountains », premier parc national américain à cheval sur le Tennessee et la Caroline du Nord et qui accueille chaque année plus de 12 millions de visiteurs. L’ouverture au public est prévue en 2024.

Dans les rues de Madrid en Espagne le spectacle du Puy du Fou à Tolède est affiché en grand