Martigné-Ferchaud : le retour des Etincelles aquatiques après trois années d'absence

Annulées pour cause de Covid pendant deux ans, le spectacle des Etincelles aquatiques de Martigné-Ferchaud (Ille et Vilaine) est de retour jusqu'au samedi 06 aout. Les 850 bénévoles mobilisés sont ravis de participer à cette nouvelle édition.

Malgré la pandémie, le spectacle de sons et lumières sur l'étang de Martigné-Ferchaud a peu perdu de bénévoles. A l'approche du Jour J , c'est toute la commune qui est mobilisée.

" Beaucoup de personnes, plus qu'on le ne croyait avait envie de participer de nouveau. Ils sont en état de manque car il faut le reconnaître, il y a une bonne ambiance", Jean-Michel Aussant l'organisateur du festival

850 bénévoles mobilisés

Nathan habite Martigné-Ferchaud, et cette année encore, il fait partie de l'organisation. Il est technicien, et assure aussi le spectacle sur les échasses. Il participe aux Etincelles aquatiques depuis son plus jeune âge "j'ai commencé à deux ans, j'en ai 21 aujourd'hui. Ici, c'est une tradition, on ne peut pas manquer ça. Trois ans sans spectacle, c'était dur", confie-t-il.

Des feux d'artifice sont installés sur les fleurs © Radio France - Lisa Morisseau

Le spectacle est composé de 33 tableaux, il évoque le site de la Roche aux fées, un dolmen néolithique situé à Essé (Ille et Vilaine). Mais l'organisateur insiste : "ce n'est pas une fresque historique, mais plutôt un spectacle féérique."

Les Etincelles aquatiques se produisent tous les soirs jusqu'au samedi 06 août compris. Ouverture du site à 19 heures, spectacle à la nuit tombée. Sur réservations. Tarifs à partir de 17 € pour un adulte, 10 € pour un enfant.